;

“El oxígeno es por...”: aclaran el estado de salud de Delfina Guzmán tras foto que alarmó a sus seguidores

El hijo de la reconocida actriz de 97 años entregó detalles sobre su presente.

Alejandro Basulto

“El oxígeno es por...”: aclaran el estado de salud de Delfina Guzmán tras foto que alarmó a sus seguidores

Recientemente, Delfina Guzmán compartió en Instagram una fotografía en la que aparece disfrutando de una tarde en una cafetería al aire libre, vestida elegantemente de azul y sosteniendo una taza de té junto a un pastel. La imagen fue acompañada por la frase: “Comiéndome un pastelito”.

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios, donde sus admiradores destacaron lo bien que luce. Sin embargo, muchos notaron la presencia de una cánula de oxígeno, lo que despertó curiosidad y preocupación entre los usuarios.

Su hijo, Juan Cristóbal Meza, explicó en conversación con LUN este detalle: “El oxígeno es por precaución. Hay que pensar que ella tiene 97 años. Entonces, cuando hace algún esfuerzo físico, necesita ayudarse un poco”. Además, señaló que es él quien colabora con su madre para mantener su cuenta de Instagram activa.

Revisa también:

ADN

Ella está muy bien con sus 97 años. En la foto está después de ir a la peluquería y pasar a comer su pastelito y su café, que son las cosas que más le gustan. Está bastante activa”, afirmó. Y luego, agregó: “De hecho, pronto va a estrenar dos trabajos audiovisuales donde es protagonista”.

Uno de ellos es un documental sobre su vida, producido por TVN y la Universidad de Chile, que se integrará al Festival Santiago a Mil, mientras que el segundo es un cortometraje titulado Ciudad.

Respecto al estado de Delfina Guzmán, su hijo concluyó: “Pucha, el que tenga que usar un poco de oxígeno es normal para una persona de su edad. El punto es que ella está todavía gozando de la vida. Sigue muy activa intelectualmente, muy preocupada de lo que sucede en el mundo y muy preocupada de su constante pasión que, como ella dice, es la raza humana”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad