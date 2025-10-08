“El oxígeno es por...”: aclaran el estado de salud de Delfina Guzmán tras foto que alarmó a sus seguidores

Recientemente, Delfina Guzmán compartió en Instagram una fotografía en la que aparece disfrutando de una tarde en una cafetería al aire libre, vestida elegantemente de azul y sosteniendo una taza de té junto a un pastel. La imagen fue acompañada por la frase: “Comiéndome un pastelito”.

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios, donde sus admiradores destacaron lo bien que luce. Sin embargo, muchos notaron la presencia de una cánula de oxígeno, lo que despertó curiosidad y preocupación entre los usuarios.

Su hijo, Juan Cristóbal Meza, explicó en conversación con LUN este detalle: “El oxígeno es por precaución. Hay que pensar que ella tiene 97 años. Entonces, cuando hace algún esfuerzo físico, necesita ayudarse un poco”. Además, señaló que es él quien colabora con su madre para mantener su cuenta de Instagram activa.

“Ella está muy bien con sus 97 años. En la foto está después de ir a la peluquería y pasar a comer su pastelito y su café, que son las cosas que más le gustan. Está bastante activa”, afirmó. Y luego, agregó: “De hecho, pronto va a estrenar dos trabajos audiovisuales donde es protagonista”.

Uno de ellos es un documental sobre su vida, producido por TVN y la Universidad de Chile, que se integrará al Festival Santiago a Mil, mientras que el segundo es un cortometraje titulado Ciudad.

Respecto al estado de Delfina Guzmán, su hijo concluyó: “Pucha, el que tenga que usar un poco de oxígeno es normal para una persona de su edad. El punto es que ella está todavía gozando de la vida. Sigue muy activa intelectualmente, muy preocupada de lo que sucede en el mundo y muy preocupada de su constante pasión que, como ella dice, es la raza humana”.