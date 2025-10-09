Pronostican ciclón extratropical y río atmosférico para este fin de semana: revisa las regiones de Chile afectadas

Chile se prepara para un nuevo episodio de inestabilidad climática durante este fin de semana.

Según un reporte reciente de Meteored, un ciclón extratropical y un río atmosférico serán los protagonistas del tiempo, dejando lluvias, viento y un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

El paso del ciclón extratropical comenzará a notarse desde este viernes 10 de octubre en las regiones del sur del territorio, especialmente en Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan las primeras precipitaciones.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado 11, las lluvias se extenderán hacia La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins.

No se ha descartado la posibilidad de tormentas eléctricas, a la par de acumulados de hasta 20 milímetros de agua.

En tanto, la zona austral enfrentará un nuevo río atmosférico de categoría 2 a 3, que se mantendrá activo durante todo el fin de semana sobre Magallanes.

En ese último punto del país la intensidad será mayor. En números, podrían presentarse entre 80 y 120 mm en puntos como Última Esperanza. Las rachas de viento podrían situarse por encima de los 100 kilómetros por hora.

Por lo demás, La isoterma cero grados descenderá progresivamente, lo que permitirá que parte de las lluvias se transformen en nieve en sectores altos hacia el domingo 12.

¿Y qué pasaría más al centro? En la región Metropolitana y Valparaíso las precipitaciones serían escasas, concentrándose solo en sectores cordilleranos.