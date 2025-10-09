;

Pronostican ciclón extratropical y río atmosférico para este fin de semana: revisa las regiones de Chile afectadas

Hasta 120 milímetros de agua se podría presentar en algunas zonas del territorio nacional.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / soleg

Chile se prepara para un nuevo episodio de inestabilidad climática durante este fin de semana.

Según un reporte reciente de Meteored, un ciclón extratropical y un río atmosférico serán los protagonistas del tiempo, dejando lluvias, viento y un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

Revisa también:

ADN

El paso del ciclón extratropical comenzará a notarse desde este viernes 10 de octubre en las regiones del sur del territorio, especialmente en Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan las primeras precipitaciones.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado 11, las lluvias se extenderán hacia La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins.

No se ha descartado la posibilidad de tormentas eléctricas, a la par de acumulados de hasta 20 milímetros de agua.

En tanto, la zona austral enfrentará un nuevo río atmosférico de categoría 2 a 3, que se mantendrá activo durante todo el fin de semana sobre Magallanes.

En ese último punto del país la intensidad será mayor. En números, podrían presentarse entre 80 y 120 mm en puntos como Última Esperanza. Las rachas de viento podrían situarse por encima de los 100 kilómetros por hora.

Por lo demás, La isoterma cero grados descenderá progresivamente, lo que permitirá que parte de las lluvias se transformen en nieve en sectores altos hacia el domingo 12.

¿Y qué pasaría más al centro? En la región Metropolitana y Valparaíso las precipitaciones serían escasas, concentrándose solo en sectores cordilleranos.

ADN

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad