Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz de “The Big Bang Theory” y “Better Call Saul”, a los 52 años

Hollywood está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte de la actriz estadounidense Kimberly Hébert Gregory. Tenía 52 años de edad.

La noticia fue informada por su exmarido, Chester Gregory, mediante una publicación en su cuenta de Instagram. La artista falleció el viernes 3 de octubre y por el momento no se ha revelado la causa.

“Eras la brillantez encarnada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía fuego y gracia”, se lee en el post de la red social.

“Nos enseñaste lecciones de coraje, arte, resiliencia y cómo seguir apareciendo, incluso cuando la vida exigía más de lo que le correspondía”, sigue el texto.

Kimberly Hébert se hizo conocida por participar en en un sinfín de producción. Quizás la más importante fue su rol como Belinda Brown en Vice Principals de HBO.

Eso sí, su rostro también fue parte de producciones como The Big Bang Theory y Better Call Saul. En el programa de comedia se puso en la piel de Ms. Davora, mientras que en el drama sumó apariciones como Kyra Hay.

Según los registros de IMDB, La intérprete nacida en Texas comenzó su carrera en los sets de grabación en el año 2007.

Otros proyectos en los que trabajó fueron Gossip Girl, La ley y el orden, Dos hombres y medio, Shameless, Grey’s Anatomy, Broklyn Nine-Nine y Barry.