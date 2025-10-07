Con desesperado llanto y amenaza de expulsión: Así fue tenso momento tras cámaras que vivió un invitado a Fiebre de Baile por culpa de Vasco Moulian

Estaba de lo más feliz, como un invitado más a Fiebre de Baile. El conocido influencer Diego Pánico llegó hasta CHV con todo para apoyar a su favorita, Coni Capelli.

Sin embargo, terminó viviendo una amarga situación cuando Vasco Moulian lo amenazó en vivo. Y todo por un malentendido.

Resulta que, el jurado lanzó un durísimo “ojo con tratar así a una persona del jurado. La próxima vez te pido que te saquen del lugar”.

Y pocos entendieron por TV de que se trataba aquel amedrentamiento. Mientras, tras cámaras, pasaba de todo, con llantos incluidos.

El encontrón de Vasco con Diego Pánico

Pero, ¿qué pasó? Según el relato de Diego, Vasco lo habría acusado de llamar “vieja facha” a Raquel Argandoña.

“Yo grité ‘tus pantalones tienen estilo y facha’ y empezaron a llegarme un sinfín de insultos por diferentes medios“, reveló el joven.

Y señaló que, tras esto, “me puse a llorar porque sentí un poco de vergüenza”, instante en que Coni Capelli salió del backstage a consolarlo.

“Jamás le diría algo así a una persona que es jurado y tiene experiencia televisiva, y tampoco va con mis principios. Fue un malentendido que me llevó a las lágrimas, porque sentí mucho temor de que me echaran, como pasó en la final de GH1, cuando me sacaron con guardias sin haber hecho nada. Esta vez no pasó eso: la producción se portó distinto", contó a La Cuarta.

Y señaló qué pasó después con Moulian. “Me pidió disculpas fuera de cámaras y quedó de hacerlo por redes sociales. Considero que deberían ser públicas, ya que todas las seguidoras de Raquel ahora, por este malentendido, me están tachando de “mocoso maleducado”, cuando yo nunca dije eso. Fue un gran malentendido que se logró solucionar, pero en el momento sentí mucho miedo. Coni saltó a defenderme, a contenerme y a preguntar qué pasó para aclarar las cosas. El público escuchó lo que yo dije, porque yo hablo bajo. Espero que pueda hacer las disculpas públicas como corresponde, por el mismo medio donde cometió el error. Porque ahora el perjudicado en redes sociales y en mi trabajo —que es mi medio— soy yo", cerró.