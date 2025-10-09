Durante la jornada de este jueves, Colo Colo se metió de manera inapelable en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

Las albas vencieron por la cuenta mínima a San Lorenzo en Buenos Aires y aseguraron el primer lugar del Grupo C.

Las dirigidas por Tatiele Silveira completaron una fase grupal perfecta, sumando nueve puntos de nueve posibles y sin recibir goles en todo el tramo inicial del certamen.

El único tanto de las chilenas fue obra de Mary Valencia (44′), quien definió con el arco a disposición tras una gran asistencia de Yenny Acuña. La seleccionada nacional ha convertido todos los goles de Colo Colo en el torneo.

Ahora, en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, Colo Colo deberá enfrentarse a Libertad de Paraguay este domingo 12 de octubre, en horario aún por confirmar.