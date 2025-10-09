Ante denuncia de pesca ilegal: autoridades fiscalizan flota de casi 50 barcos chinos que generó preocupación en Iquique

La Armada de Chile, junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), reforzaron la fiscalización del tráfico marítimo en aguas nacionales, a raíz de una denuncia realizada por pescadores de la región de Tarapacá.

En detalle, los denunciantes alertaron sobre la presencia de una flota pesquera china –compuesta por unas 50 embarcaciones– que se encuentra frente a las costas del norte del país, específicamente, en cercanías de Iquique.

Al respecto, el director nacional (s) de Sernapesca, Esteban Donoso, aclaró que “todos los buques que recalan en nuestros puertos tienen una fiscalización , tanto en el tránsito hacia los puertos como al momento de recalar”.

“No tenemos evidencia...”

El contraalmirante de la Armada Sigfrido Ramírez señaló respecto a la flota china: “No tenemos evidencia, a pesar de los múltiples patrullajes que se han realizado, de que se hayan realizado operaciones de pesca dentro de nuestra zona económica exclusiva”.