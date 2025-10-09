;

Hallan cuerpo en el río Bueno: Fiscalía presume que corresponde a joven desaparecido hace 25 días

El fiscal jefe de Río Bueno instruyó a la PDI y al SML para pericias e identificación científica tras un rastreo que cubrió más de 30 kilómetros.

Mario Vergara

03 DE AGOSTO DE 2025 / RANCAGUAFOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

03 DE AGOSTO DE 2025 / RANCAGUA FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

La Fiscalía de Los Ríos informó el hallazgo de un cuerpo en el río Bueno que, de manera preliminar, correspondería a Gonzalo Carrillo, joven de 20 años desaparecido hace 25 días tras lanzarse a nadar y ser arrastrado por la corriente. El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, se constituyó en el lugar y ordenó diligencias inmediatas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hallazgo se produjo en el curso del operativo que abarcó más de 30 kilómetros de rastreo, desde el balneario municipal hasta las cercanías de la desembocadura. La identificación científica quedará a cargo del Servicio Médico Legal (SML).

Revisa también:

ADN

El fiscal instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para efectuar pericias en el sitio del suceso y despejar cualquier intervención de terceros, mientras el SML realizará la autopsia de rigor. Hasta ahora, la hipótesis principal se mantiene como accidente por inmersión.

En las labores de búsqueda participaron el GOPE de Carabineros, Bomberos de Río Bueno, la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre (URAT) de Osorno, la Unidad de Búsqueda y Rescate de Osorno (UBRO), además de equipos municipales y de la Delegación Provincial del Ranco, en un despliegue sostenido por más de tres semanas.

