Felipe Correa adelanta nuevos amistosos de La Roja en 2026 y revela el país donde se jugarán: “Vamos a ir a...”

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, habló este jueves en la previa del amistoso entre Chile y Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, y realizó un positivo balance del desempeño de La Roja en el Mundial Sub 20, pese a su temprana eliminación en octavos de final a manos de México.“Estamos seguros y muy convencidos de que ha sido una experiencia muy relevante para estos jugadores, para poder fortalecer sus carreras, tener una experiencia que les permita ser más competitivos y finalmente tener más opciones a futuro que puedan alimentar la selección mayor", comenzó declarando en conferencia de prensa.“Las selecciones juveniles tienen que estar al servicio de la selección mayor, ese es el gran objetivo. Así lo hemos conversado con la jefatura técnica, con Sebastián (Miranda) y creemos que esta participación ayudó en eso de forma muy concreta para tener más jugadores disponibles a futuro", agregó.Correa también se refirió a los nombres que se han sondeado en la búsqueda de un nuevo entrenador para La Roja adulta, entre ellos, Manuel Pellegrini. “La idea es que justamente a partir de los partidos oficiales del 2026, el técnico de la selección adulta esté decidido, sea quien sea”, afirmó.“Nosotros por política a nivel de gerencia de selecciones, prefiero no revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular. Estamos trabajando en ese proceso, pero prefiero no transmitir detalles ni desmentir ningún tipo de contacto con ningún entrenador en particular. Sí ratificamos el interés de que a partir de marzo del próximo año tengamos una decisión tomada. A la pregunta de si Manuel es un candidato para la selección chilena, yo creo que nadie podría decir lo contrario", complementó.Además, aclaró que “en relación al presupuesto, yo creo que tenemos que apuntar alto y después, si hay interés del entrenador que sea de venir acá, las dos partes haremos los mayores esfuerzos para tener un acuerdo. Creo que lo económico no debiera ser un impedimento en la medida que estemos convencidos las dos partes de asumir un proyecto de estas características".Finalmente, Felipe Correa adelantó que la selección chilena ya tiene amistosos agendados para el próximo año: “Tenemos un calendario de partidos amistosos 2026, con algunos contratos ya cerrados”.“Vamos a ir a jugar en Estados Unidos el próximo año en septiembre. Estamos planificando partidos de la selección preolímpica que es la continuidad de esta Sub 20, que el 2027 va a tener un Preolímpico para ir a las Olimpiadas del 2028. Vamos a tener más de 12 partidos amistosos de selección el próximo año y estamos trabajando fuerte para que justamente el resultado de las últimas Clasificatorias cambie", sentenció.