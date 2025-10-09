;

En solo 8 horas: inauguran edificio de vivienda social modular 100% en madera en La Araucanía

Este proyecto marca un antes y un después en la construcción de viviendas sociales en Chile.

Javiera Rivera

En solo 8 horas fue montado el Edificio ECOIMAD, un prototipo de vivienda social modular de tres pisos y estructura 100% en madera, en Lautaro, Región de Lautaro.

El proyecto, desarrollado por Canada House junto al programa Construye Zero de CTEC y cofinanciado por CORFO, busca establecer un modelo replicable y sustentable para el futuro en Chile.

Fabricado completamente en 6 semanas, el edificio de 180 m² generó solo 30 m³ de residuos, reduciendo más de 60% los tiempos de obra en comparación con la construcción tradicional.

Desde CTEC, Daniela Vásquez destacó que el proyecto “demuestra que es posible construir de forma segura, eficiente y sostenible”.

Mientras que Eduardo Figueroa, de CORFO La Araucanía, afirmó que “desde la región demostramos que se pueden crear viviendas de baja huella de carbono y alta calidad”.

La planta de Canada House, una de las más tecnológicas de Sudamérica, utiliza una planta fotovoltaica que cubre el 80% de su consumo energético y fabrica cada módulo con un 90% de componentes en madera.

Con ECOIMAD, Construye Zero reafirma su meta de industrializar la construcción y reducir el impacto ambiental, mostrando que la vivienda social también puede ser sinónimo de innovación y sustentabilidad.

