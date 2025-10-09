;

VIDEO. ¿Jedi o Sith? Javier Milei protagoniza una particular parodia de Star Wars en la que enfrenta a Cristina Kirchner

El presidente de Argentina realizó un ‘show’ en un importante escenario del país trasandino.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

En un evento que mezcló espectáculo, simbología política y provocación, el presidente argentino Javier Milei transformó la presentación de su libro La construcción del milagro en una puesta escénica con tintes cinematográficos.

La cita fue el Movistar Arena de Buenos Aires, donde, entre canciones y discursos, llamó particularmente la atención una escena editada de Star Wars: Los últimos Jedi.

En el material, considerado parodia por algunos y homenaje por otros, el mandatario aparecía en el papel de Luke Skywalker, mientras la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era personificada como el villano Kylo Ren.

También aparece Axel Kicillof como General Hux, mientras que los caminantes AT-M6 que disparan contra Milei (Luke) representan una serie de medios de comunicación.

Un show con todas sus letras

El jefe de Estado abrió el evento con Demoliendo Hoteles de Charly García y realizó gestos ya vistos en sus cierres de campaña: irrumpir en escena con dramatismo, recorrer el escenario, saludar gente influyente.

Vistiendo una chaqueta de cuero negro, tardó siete minutos para subir al estrado y se fundió en un abrazo con su hermana Karina. En paralelo, La Banda Presidencial acompañó el repertorio con versiones de clásicos del rock y del pop argentino.

Durante la noche, el presidente rindió homenaje a las víctimas del atentado de Hamas del 7 de octubre y afirmó que “Israel es el bastión del Occidente”.

“Los terroristas y la izquierda destruyendo a Israel destruyen el mundo y la cultura judeocristiana”, comentó Javier. También ‘alertó’ sobre lo que definió como “retorno del antisemitismo” en Argentina.

