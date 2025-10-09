En un evento que mezcló espectáculo, simbología política y provocación, el presidente argentino Javier Milei transformó la presentación de su libro La construcción del milagro en una puesta escénica con tintes cinematográficos.

La cita fue el Movistar Arena de Buenos Aires, donde, entre canciones y discursos, llamó particularmente la atención una escena editada de Star Wars: Los últimos Jedi.

En el material, considerado parodia por algunos y homenaje por otros, el mandatario aparecía en el papel de Luke Skywalker, mientras la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era personificada como el villano Kylo Ren.

También aparece Axel Kicillof como General Hux, mientras que los caminantes AT-M6 que disparan contra Milei (Luke) representan una serie de medios de comunicación.

"Luke Skywalker"



"Luke Skywalker"

Porque durante la presentación del libro de Javier Milei, proyectaron una escena de Star Wars con Cristina Kirchner en reemplazo de Kylo Ren y el presidente en lugar de Luke Skywalker.

Un show con todas sus letras

El jefe de Estado abrió el evento con Demoliendo Hoteles de Charly García y realizó gestos ya vistos en sus cierres de campaña: irrumpir en escena con dramatismo, recorrer el escenario, saludar gente influyente.

Vistiendo una chaqueta de cuero negro, tardó siete minutos para subir al estrado y se fundió en un abrazo con su hermana Karina. En paralelo, La Banda Presidencial acompañó el repertorio con versiones de clásicos del rock y del pop argentino.

Durante la noche, el presidente rindió homenaje a las víctimas del atentado de Hamas del 7 de octubre y afirmó que “Israel es el bastión del Occidente”.

“Los terroristas y la izquierda destruyendo a Israel destruyen el mundo y la cultura judeocristiana”, comentó Javier. También ‘alertó’ sobre lo que definió como “retorno del antisemitismo” en Argentina.