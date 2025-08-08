Cómo elegir una buena barra de sonido para tu TV (Y a qué precios se pueden encontrar)

A la hora de pensar en un espacio para ver televisión, no es raro buscar la experiencia más inmersiva posible.

Con el auge de las pantallas más grandes y de los contenidos de pago en plataformas de streaming, la inversión en tecnología se puede convertir en una parada obligada para los usuarios más exigentes.

Pero ojo, porque no todo se trata de pulgadas; en ocasiones, es la calidad del sonido lo que puede marcar la diferencia entre una experiencia estándar y una que casi se asemeje a la de un cine en casa, pero a una escala un poco menor.

Ahí es donde las barras de sonido, con una oferta tan amplia como inabarcable, pueden convertirse en el gadget perfecto para perfeccionar el disfrute audiovisual.

Pero, ¿en qué hay que fijarse para hacer la elección?

“Principalmente, definir el uso que le dará, ya que, si va a ver cine, la cantidad de canales de audio y el uso de Dolby Atmos son primordiales. Por otra parte, si lo usará para videojuegos, la posibilidad de tener Modo Juego y Sonido Surround te brindará una experiencia más envolvente”, dice a ADN.cl Danilo Muza, Master Trainer TV y Audio en Samsung Chile.

“También es clave revisar la conectividad: hoy existen modelos con Bluetooth, Óptico Digital, HDMI ARC o eARC, que permiten una integración más fluida con el televisor”, complementa Isidora Muñoz, Brand Manager Home Entertainment de LG Chile.

Ahora bien, no solo hay que fijarse en la potencia o el mero diseño. Parte de lo importante sería escucharla en un entorno real y conocer si es realmente compatible con la TV.

“Por ejemplo, muchas veces se elige una barra de sonido muy básica para un living amplio, lo que limita la potencia del audio. También ocurre que no se revisa la conectividad, lo que puede generar frustraciones al momento de la instalación”, añade Muñoz.

Ilustración creada con inteligencia artificial. / ADN.cl Ampliar

Precios de las barras de sonido

Un breve recorrido por los catálogos revela una amplia variedad de precios. Si bien existen opciones por debajo de los $30 mil, otras superan con creces esa cifra, rozando incluso los $800 mil o más.

“Hay barras de sonido para televisores pequeños por precios muy módicos, así como también barras que te darán una experiencia surround total por menos de la mitad del precio de un televisor”, aseguran desde Samsung.

“En general, desde los $120.000 se pueden encontrar modelos de entrada que ofrecen una mejora significativa respecto al audio del televisor”, añade Muza.

Naturalmente, a medida que aumenta el costo, también lo hace la tecnología involucrada, lo que se traduce generalmente en una mejor experiencia.

Quizás uno de los mejores consejos salió del canal de YouTube SupraPixel, especializado en reseñas de tecnología.

“Les sugiero que si están ojeando soundbars súper económicas, aguanten un cacho”, explica en un video titulado ¿Vale la pena una soundbar?, donde también responde a otras preguntas sobre equipos.

“Creo que lo mejor es ahorrar y comprar lo mejor un poco más adelante (...) acá estoy hablando de que no pongan plata en algo que va a tener una diferencia menor y que encima en unos años...chao”, advirtió una de las voces autorizadas a la hora de hablar del tema en internet.