Brutal ataque en edificio de Recoleta: víctima acusa que nueva administración “contrató a matón” para agredirlo

El agresor huyó antes de la llegada de Carabineros. La víctima relata que el ataque se produjo tras una discusión con personal del edificio.

Martín Neut

Brutal ataque en edificio de Recoleta

Brutal ataque en edificio de Recoleta / Foto CHV

Un vecino de un edificio en la comuna de Recoleta, región Metropolitana, sufrió una brutal golpiza al interior del ascensor de su complejo habitacional.

Según relató la víctima, el ataque se produjo después de un altercado con personal de la administración en conserjería, en medio de una disputa que involucra a algunos residentes y la nueva administración del edificio.

El hombre explicó que, al bajar hacia su departamento en el séptimo piso, un desconocido que iba en el mismo ascensor, lo interceptó sin mediar palabra y le propinó golpes de puño en reiteradas ocasiones.

“No es conocido en el edificio, ahora si es del edificio sería atroz. Me gritó que así no se trataban a las mujeres y yo estaba discutiendo con otra persona”, afirmó el residente.

No se sabe quien és el atacante

Carabineros llegó al lugar tras el llamado de la víctima, pero el agresor logró escapar antes de ser detenido.

La víctima denunció que, según su percepción, la nueva administración habría contratado a un “matón” para agredirlo, en el marco de la disputa legal que mantienen por la gestión del complejo.

La policía investiga la identidad del atacante mientras evalúa posibles vínculos con la administración del edificio, en un caso que mantiene en alerta a los vecinos del sector.

