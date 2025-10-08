Lautaro Carmona por reapertura del caso Jadue: “Espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió este miércoles a la reapertura de la investigación contra Daniel Jadue por el denominado caso Farmacias Populares.

Esto, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta y ordenara extender el proceso por 60 días adicionales.

La decisión judicial implica que la acusación en contra del exjefe comunal “queda sin efecto”, según explicó la fiscal Giovanna Herrera, lo que abre un nuevo escenario político para Jadue.

Recordemos, que el exedil aún mantiene suspendidos sus derechos políticos por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) debido a estar acusado por un delito de pena aflictiva.

Posible regreso de Jadue a la papeleta

Consultado sobre la posibilidad de que Daniel Jadue recupere su derecho a ser candidato, Carmona señaló que la reapertura del caso “tendría que implicar la restitución de sus derechos civiles y políticos”.

“Espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas (...), porque parece que de lo que se trata no es de investigar si las farmacias populares son malas, sino de buscar cómo sancionar a Daniel Jadue en su condición de ciudadano pleno”, expresó