Prisión preventiva para presunto violador serial: engañaba mujeres con falsas entrevistas de trabajo

Las autoridades no descartan la existencia de más víctimas.

Javiera Rivera

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este miércoles prisión preventiva para un hombre de 36 años acusado de cometer múltiples delitos de violación y abuso sexual en la comuna del sur de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, el imputado habría contactado a sus víctimas a través de falsas ofertas laborales, citándolas a entrevistas de trabajo donde luego las aislaba y agredía sexualmente.

El operativo de detención fue encabezado por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, junto a efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisex) de la Policía de Investigaciones.

Mismo modus operandi y más denuncias en investigación

Según informó CHV Noticias, al menos tres mujeres ya entregaron su testimonio ante la PDI, y sus relatos coinciden en el modo en que el acusado las abordó y ejecutó los ataques.

Por lo anterior y dadas las circunstancias, las autoridades no descartan la existencia de más víctimas, ya que actualmente se indagan alrededor de seis casos adicionales con características similares.

El Ministerio Público detalló que los hechos habrían ocurrido en distintos sectores de San Bernardo y que el sujeto utilizaba perfiles falsos o anuncios laborales para ganar la confianza de las mujeres.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación, periodo en el que se recopilarán pruebas y declaraciones que permitan establecer la responsabilidad del imputado en los delitos.

Mientras tanto, el acusado permanecerá en prisión preventiva, medida que el juez consideró necesaria debido a la gravedad de los hechos y al riesgo de reiteración delictiva.

