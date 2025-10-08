;

Polémica en Maratón de Viña del Mar: hombres se hicieron pasar por mujeres y fueron denunciados

La organización denunció varios casos y reveló imágenes de los competidores fraudulentos.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / ABBPhoto

La Maratón de Viña del Mar 2025, realizada el domingo 5 de octubre, terminó envuelta en una controversia que ha generado indignación en el mundo del running chileno.

La organización del evento confirmó que varios hombres se habrían inscrito utilizando números de competencia pertenecientes a mujeres, alterando los resultados de los podios femeninos.

Los casos fueron detectados tras revisar fotografías y tiempos oficiales de la carrera. En algunos registros se observó a participantes masculinos compitiendo con dorsales registrados a nombre de corredoras.

“Un hecho grave”

El hecho fue calificado como grave por los organizadores, quienes subrayaron que este tipo de acciones vulneran el principio de justicia y respeto que debe regir toda competencia deportiva.

“Esto no es un detalle menor. Es una situación que afecta la transparencia del evento y el esfuerzo de quienes corren con legitimidad”, enfatizaron.

En el comunicado, los encargados de la Maratón de Viña del Mar destacaron que el espíritu del running debe basarse en la honestidad y el respeto mutuo.

“Correr con el dorsal de otra persona y alterar los podios no solo infringe una norma: vulnera el esfuerzo y la ilusión de otros atletas”, expresaron.

