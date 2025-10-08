;

FOTO. “Dios tiene el control...”: entregan primer reporte oficial sobre el estado de salud de Zion

Félix Ortiz Torres sufrió un grave accidente el pasado martes en Puerto Rico.

Gonzalo Miranda

Félix Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion

Conmoción causó en las últimas horas el grave accidente que protagonizó Félix Ortiz Torres, más conocido como Zion, del dúo Zion & Lennox.

El cantante, compositor y productor puertorriqueño, según reportes iniciales de medios locales, se accidentó mientras conducía un vehículo todoterreno, específicamente una cuatrimoto, en la zona de Coamo, Puerto Rico.

Mientras las cadenas de oración se multiplicaron por todo el continente, este miércoles llegaron buenas noticias respecto a su evolución médica.

“Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”, indica el comunicado que emitieron las redes sociales del cantante.

Agregan que “(Zion) espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2″, esgrimieron.

Cerraron con un positivo mensaje para sus fanáticos: “a pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes”, finaliza el escrito publicado en las redes sociales.

