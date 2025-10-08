Condenan a 10 años de prisión al autor del intento de asesinato contra Cristina Fernández

La Justicia argentina condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por ser el autor del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

La presidenta del Tribunal Oral Federal N°6, Sabrina Namer, lo declaró culpable de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, según consignó la agencia Europa Press.

Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña, ya tenía una condena previa de cuatro años por posesión de pornografía infantil, por lo que la pena total se unificará en 14 años de cárcel.

El ataque que conmocionó a Argentina

El hecho ocurrió cuando Sabag Montiel apuntó y gatilló una pistola a escasos centímetros del rostro de Fernández de Kirchner, quien en ese momento era vicepresidenta.

El disparo no se concretó porque ninguna bala pasó a la recámara, pese a que el arma estaba en perfectas condiciones de funcionamiento.

Durante el juicio, iniciado en junio de 2024, el acusado admitió que había querido matar a la exmandataria, a quien calificó de “ladrona, asesina y corrupta”.

Sin embargo, antes del veredicto, aseguró que su caso había sido “fabricado”, comparándolo con el del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en 2015.

Por otro lado, la Justicia trasandina también condenó a Brenda Uliarte, expareja del agresor, a 8 años de prisión por su participación en el ataque y ser hallada culpable de tentativa de homicidio agravado.