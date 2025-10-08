Competencia directa de Bachelet: quién es Rebeca Grynspan, la postulante de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU

Costa Rica oficializó este miércoles la candidatura de Rebeca Grynspan Mayufis para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), convirtiéndola en la principal rival de la exmandataria chilena Michelle Bachelet en la carrera por el cargo que se definirá a fines de 2026 y cuya gestión iniciaría el 1 de enero de 2027.

La mujer, de 69 años, es actualmente secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cargo que ocupa desde 2021, siendo la primera mujer en la historia de la organización en asumir esa posición.

Getty Images / China News Service Ampliar

Anteriormente, dirigió la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) entre 2014 y 2021, fue secretaria general adjunta de la ONU y administradora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

En el ámbito político costarricense, Grynspan fue vicepresidenta de la República durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998) y desempeñó roles ministeriales, incluyendo ministra de Vivienda y Coordinadora de los Sectores Económico y Social. Su carrera internacional se ha centrado en la reducción de la pobreza y desigualdad, la promoción de la igualdad de género, la sostenibilidad y el fortalecimiento del multilateralismo.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, destacó que la candidatura de Grynspan refleja la experiencia y el compromiso de la economista con la diplomacia y los valores de justicia y sostenibilidad. Por su parte, la postulante aseguró que su campaña será “austera” y basada en su trayectoria, enfatizando que busca fortalecer la ONU, promover los derechos humanos y prevenir conflictos, sin desconocer la labor de otras candidatas.

El presidente de Costa Rica, el conservador Rodrigo Chaves, habla en la sede de gobierno en la ciudad de San José. / EZEQUIEL BECERRA Ampliar

Hija de inmigrantes polacos, Grynspan nació en San José en 1955 y estudió Economía en la Universidad de Costa Rica, complementando su formación con una maestría en Economía en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Entre sus logros recientes, lideró la negociación de la Iniciativa del Grano del Mar Negro, que permitió exportar más de 32 millones de toneladas de grano y reducir la inseguridad alimentaria global.

Su postulación se suma a un grupo de candidatas y candidatos destacados, entre ellos Michelle Bachelet, Alicia Bárcena (México), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Jacinda Ardern (Nueva Zelanda) y Kristalina Georgieva (Bulgaria).