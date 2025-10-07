“Se quedó con mis $2 millones”: actriz chilena enfrenta a chofer extranjero al que le transfirió por error

Una verdadera odisea vivió la actriz chilena Nancy Ponce, quien se reencontró —por casualidad— con el hombre al que le transfirió $2 millones por error en 2023.

El episodio, que ella misma compartió en TikTok, desató miles de comentarios y reacciones luego de que Ponce publicara el video donde encara al conductor extranjero que, según afirma, nunca devolvió el dinero.

“Tú recibiste una transferencia de una niña y ella hizo una denuncia. Esa niña soy yo”, le dijo directamente, visiblemente emocionada y nerviosa.

El error que lo inició todo

En sus videos, Nancy explicó que la transferencia se originó mientras realizaba un pago a la empresa Killstore, dedicada a productos de fotografía.

“Yo agregué los datos correctos. El día anterior transferí $1 millón y al siguiente, cuando iba a transferir los $2 millones restantes, la aplicación hizo el pago automáticamente, sin que yo confirmara ni pusiera mi clave”, relató.

La actriz acusó al Banco Falabella de negligencia por validar una operación errónea y afirmó que, tras descubrir al destinatario, este la bloqueó y no colaboró con la devolución del dinero.

“Encontré su RUT, sus datos, lo contacté, y cuando le dije que había recibido el dinero, me bloqueó”, denunció.

Dos años después: el reencuentro inesperado

Tras casi dos años de espera y frustración, el destino la puso frente a frente con él. Nancy lo reconoció al subir a un vehículo de aplicación y decidió enfrentarlo.

“Lo hice con el corazón en la mano y toda la fuerza de ovarios. Me tocó el mismo conductor al que el banco le transfirió por error. El caso aún está en curso”, escribió la actriz en redes.

El hombre, identificado como Leonardo, aseguró que no sabía nada del dinero y que otra persona habría usado su cuenta.

“No recibí ese dinero, no sé qué cuenta fue. Alguien más ocupó mi cuenta bancaria”, se defendió en el registro.