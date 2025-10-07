Rodrigo Salinas habló de su ausencia en Tiny Desk con 31 minutos: “A mí me echaron por ordinario”

El estreno de 31 Minutos en el icónico Tiny Desk de la radio estadounidense NPR sigue siendo un fenómeno en redes sociales y tema de conversación en diversos espacios.

Con más de 3,9 millones de reproducciones en un día, la presentación del grupo chileno despertó una ola de entusiasmo entre los fanáticos, pero también una duda recurrente: ¿Por qué no apareció Rodrigo Salinas?

El actor y comediante, conocido por dar vida a personajes como Juanín Juan Harry y Mario Hugo, aclaró la situación en tono de broma durante su participación en el podcast Fabrizio Demasiado, conducido por Fabrizio Copano.

Lejos de evadir el tema, Salinas ironizó sobre su ausencia y dijo entre risas: “A mí me echaron por ordinario, todos saben. Soy muy cuma pa eso”.

En la charla, que rápidamente se volvió viral, el comediante se mostró distendido, celebrando el éxito del grupo pese a no haber participado en la grabación.

“Excelente, histórico, histórico. Nunca más hue… a medias (...) Me encantó”, comentó al ser consultado sobre su opinión de la sesión.

En medio del diálogo, Copano lo comparó con Pete Best, el primer baterista de The Beatles, quien fue reemplazado justo antes del éxito mundial de la banda.

“Tú eres el Pete Best de 31 Minutos”, bromeó el humorista. Salinas no dudó en seguirle el juego: “Yo soy Pete Best”, respondió entre carcajadas.

Un camino diferente

El exintegrante del grupo reconoció que tomó un camino diferente, marcado por el humor sin censura: “Yo me fui por la escuela de Don Carter. Tomé el curso con Don Carter, ahí me equivoqué”, comentó

Entre risas, Fabrizio le dio la razón: “Claro, es que imagínate, no pueden los personajes de 31 Minutos estar diciendo ordinarieces”.

Aunque Rodrigo ya no forma parte del equipo principal, sus personajes siguen siendo parte de la memoria colectiva de los fanáticos del programa, que celebra más de dos décadas de historia.

La sesión de Tiny Desk reafirmó el cariño internacional por el show chileno, y la conversación entre los dos comediantes sumó un nuevo capítulo lleno de humor a la historia de 31 Minutos.