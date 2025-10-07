;

VIDEOS. “Qué bueno que Chile ya no me odia”: la emoción de Jani Dueñas ante el cariño recibido tras el Tiny Desk de 31 Minutos

La actriz, humorista y cantante fue una de las más elogiadas después de que los títeres chilenos la rompieran en Estados Unidos.

Alejandro Basulto

Instagram | NPR Music

Instagram | NPR Music

31 Minutos volvió a conquistar al público internacional tras presentarse en el célebre formato “Tiny Desk” de la cadena estadounidense NPR, donde ofrecieron un espectáculo que superó todas las expectativas.

En solo unos días, el registro audiovisual —de poco más de 20 minutos— superó los 2.800.000 de reproducciones en YouTube. Y entre quienes celebraron el logro se encuentra Alejandra “Jani” Dueñas, actriz de voz detrás de Patana y Cindy Miraflores, quien compartió su emoción en redes sociales.

Estoy superimpresionada de todos los mensajes que han llegado durante todo el día, desde la mañana muy temprano. Me ha costado un poco todo porque es abrumador igual (...) Ahora recién ya me sumergí como acá en Instagram, y es heavy, se pasaron“, señaló la actriz en una historia de Instagram.

“Pero la cagó que me hace muy feliz ser parte de un trabajo y de un grupo, y de un arte, que hace feliz a tanta gente. Entregar felicidad en este mundo en el que estamos viviendo hoy día me parece hermoso”, añadió.

Gracias a los amigos y a las amigas que han mandado mensajes directos, personales, a todos los amigos y amigas con hijos, hijas, hijes, que están ahí mostrándoles, a todos los generación X, millennials, que han vibrado con esto también, a todas las generaciones”, continuó.

Jani Dueñas: “Estoy pa’ dentro, estoy contentísima”

Más adelante, Jani Dueñas expresó: “Yo de verdad, estoy pa’l hoyo, no, estoy pa’ dentro, estoy contentísima, estoy muy pa’ dentro, voy a, creo que, disociarme un poco también, pero después celebrar, porque hay que hacer las dos cosas, todo a su tiempo”.

Finalmente, concluyó con humor: “Gracias por todo el amor, que bueno que ya no me odian, que bueno que ya Chile no me odia y ahora me quiere”.

Igual, muy graciosos los comentarios (...) Como ‘cuando se le pase lo progre va a ser perfecta’, una hueá así, como ‘a pesar de que sea feminista y una resentida, sí, muy talentosa’. Gracias, gracias, gracias, gente. Voy a tratar de ser menos resentida y menos feminista, y menos progre, no sé si lo logre, pero lo voy a intentar”, cerró.

