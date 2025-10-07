;

FOTO. ¿Palo para el “Bichi” Borghi? Arturo Vidal explota en redes y trata de “sapos” a quienes hablan de él

El jugador de Colo Colo fue tema de opinión tras criticar a La Roja Sub 20 y a Nicolás Córdova.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Las palabras de Arturo Vidal criticando a La Roja Sub 20 y a Nicolás Córdova han generado numerosas reacciones en el mundo del fútbol chileno, y la de Claudio Borghi fue una de las que más repercusión tuvo.

“Arturo Vidal dice que esta selección Sub 20 no juega a nada, cuando hace unos meses él pidió apoyo para la selección adulta porque no tenía buenos rendimientos. Está criticando a chicos de 20 años. ¿Acaso se olvidó de cuando tenía 20?”, comentó el “Bichi” en su programa en ESPN, algo que, al parecer, no le gustó para nada al jugador de Colo Colo.

A través de su cuenta de Instagram, el “King” dejó un enigmático mensaje en respuesta a alguien que no mencionó directamente, pero que muchos asumen iba dirigido a su exentrenador en Colo Colo y La Roja.

Me avisan que hay muchos sapos hablando de mí jajajajaja. Estoy muy lejos de ustedes para responder, suerte”, escribió Vidal, acompañado de su ya tradicional emoticón de rana y otro que alude a guardar silencio.

Por ahora, nadie se ha dado por aludido ante las palabras del volante, quien continúa preparándose con los albos para el amistoso frente a Deportes Puerto Montt, programado para este miércoles 8 de octubre.

captura: @kingarturo23oficial

