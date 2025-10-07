Matrículas en doctorados de Educación se disparan 2.680%, pero solo 60% de los programas está acreditado: qué mirar antes de postular / Pornpak Khunatorn

La matrícula en doctorados de Educación en Chile creció 2.680,5% entre 1984 y 2022 y el número de programas se multiplicó por 46. Pese al salto, persisten brechas de calidad: apenas 60% de los doctorados está acreditado y casi la mitad de los alumnos se concentra en tres universidades (U. de Chile, PUC y U. de Concepción). El dato proviene de un estudio del Doctorado en Educación de la Universidad de Tarapacá (UTA), liderado por los académicos Ganga-Contreras, Rodríguez, Castillo y Viancos.

“El sistema crece en cifras, pero existe una fuerte concentración institucional que limita el acceso y genera dependencia de pocas universidades”, advierte el Dr. Francisco Ganga, quien además subraya que abrir y sostener doctorados exige claustros productivos y financiamiento estable. Hoy, más del 30% de las universidades chilenas no ofrece programas de doctorado y muchos operan con cohortes pequeñas, a veces “a pérdida”, lo que dificulta su expansión en regiones.

El sello de calidad sigue siendo la acreditación: en 2022 solo nueve programas estaban acreditados (entre 2 y 6 años), y concentraban más de la mitad de la matrícula. La acreditación permite a los estudiantes postular a becas estatales y exige cuerpos académicos con productividad comprobable (al menos cinco publicaciones en cinco años, tres indexadas en WoS o Scopus). “Solo así se garantiza la calidad académica; la falta de acreditación limita la demanda y restringe las becas”, dice Ganga.

El estudio también detecta debilidades estructurales: solo 30% de los docentes de jornada completa posee doctorado; parte de los egresados 2007–2022 provino de universidades que luego cerraron o fueron cuestionadas; y faltan líneas de investigación consolidadas y financiamiento estable para sostener la oferta. Por eso, el equipo proyecta que nuevos programas podrían nacer en formato consorciado, compartiendo capital humano y recursos entre universidades.

Qué revisar si vas a postular