;

VIDEOS. Los Pascal conquistan París: Lux triunfa en la pasarela de Chanel con Pedro a su lado

La actriz chilena conquistó la pasarela con un elegante conjunto de top y falda, mientras su hermano brilló en el front row con un exclusivo bolso de la maison.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

La actriz chilena Lux Pascal se convirtió en una de las protagonistas de la Fashion Week de París al desfilar para Chanel durante la presentación Primavera/Verano 2026, marcada por el debut del diseñador Matthieu Blazy en la casa francesa.

Su aparición no pasó desapercibida, tanto por el elegante conjunto que eligió como por la compañía de su hermano, Pedro Pascal, quien estuvo presente durante todo el desfile.

ADN

Getty Images / Kristy Sparow

Lux lució un conjunto de top sin mangas y falda larga a juego con estampado de chevrones en color hueso con líneas negras, complementado con collares en rojo, blanco, menta y negro.

Revisa también

ADN

El look se completó con un bolso clutch de cuero tinta y tacones de aguja, un atuendo que resaltó entre los diseños clásicos reinterpretados por Blazy.

ADN

Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

La actriz compartió en redes sociales algunos momentos de su participación, donde se aprecia su paso firme por la pasarela y la interacción con el escenario, inspirado en un sistema solar que combinaba elementos clásicos de Chanel con una visión contemporánea y lúdica.

Pedro Pascal acompañó a Lux en el evento, captando la atención tanto de fotógrafos como de fanáticos. Su presencia no solo fue un gesto de apoyo familiar, sino también un guiño a la moda masculina, luciendo un conjunto negro impecable y estrenando un bolso de Chanel de la nueva colección, que rápidamente se convirtió en un objeto de deseo en redes sociales.

ADN

Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

La participación de Lux Pascal refuerza su trayectoria en el modelaje, tras haber desfilado en 2022 para Carolina Herrera en Nueva York, mientras que la presencia de Pedro subraya la conexión de la familia con la moda internacional y su estilo único en el front row de uno de los desfiles más esperados de la semana parisina.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad