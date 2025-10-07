La actriz chilena Lux Pascal se convirtió en una de las protagonistas de la Fashion Week de París al desfilar para Chanel durante la presentación Primavera/Verano 2026, marcada por el debut del diseñador Matthieu Blazy en la casa francesa.

Su aparición no pasó desapercibida, tanto por el elegante conjunto que eligió como por la compañía de su hermano, Pedro Pascal, quien estuvo presente durante todo el desfile.

Getty Images / Kristy Sparow Ampliar

Lux lució un conjunto de top sin mangas y falda larga a juego con estampado de chevrones en color hueso con líneas negras, complementado con collares en rojo, blanco, menta y negro.

El look se completó con un bolso clutch de cuero tinta y tacones de aguja, un atuendo que resaltó entre los diseños clásicos reinterpretados por Blazy.

Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis Ampliar

La actriz compartió en redes sociales algunos momentos de su participación, donde se aprecia su paso firme por la pasarela y la interacción con el escenario, inspirado en un sistema solar que combinaba elementos clásicos de Chanel con una visión contemporánea y lúdica.

LUX PASCAL ON THE RUNWAY FOR CHANEL?? oh my god pedro’s definitely watching her with tears in his eyes i just know it 😭😭 pic.twitter.com/bpA9klTncg — irene (@pascalcoded) October 6, 2025

Pedro Pascal acompañó a Lux en el evento, captando la atención tanto de fotógrafos como de fanáticos. Su presencia no solo fue un gesto de apoyo familiar, sino también un guiño a la moda masculina, luciendo un conjunto negro impecable y estrenando un bolso de Chanel de la nueva colección, que rápidamente se convirtió en un objeto de deseo en redes sociales.

Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis Ampliar

La participación de Lux Pascal refuerza su trayectoria en el modelaje, tras haber desfilado en 2022 para Carolina Herrera en Nueva York, mientras que la presencia de Pedro subraya la conexión de la familia con la moda internacional y su estilo único en el front row de uno de los desfiles más esperados de la semana parisina.