Arley Méndez anunció su retiro del levantamiento de pesas y señaló que consumió cannabis a propósito antes de ir a Tokio

El chileno Arley Méndez confirmó su retiro tras debutar en la madrugada de este sábado en el levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el atleta no logró mostrar su mejor versión y se despidió del evento al levantar solamente los primeros 160 kilos.

El deportista nacido en Cuba hizo su estreno en tierras japonesas en el levantamiento de pesas categoría masculina de 81 kilos, no obstante, frente a 163 kilos, 165 kilos y en sus tres intentos en el envión con 190 kilos falló y no logró levantar el peso.

Luego de su performance, el chileno-cubano entregó unas impactantes declaraciones donde no ocultó sus sensaciones y su adiós a la disciplina.

“Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”, señaló Méndez en diálogo con TVN.

Por otro lado, el atleta nacional confesó que buscó a propósito dar doping positivo antes de ir a Tokio. “Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan”, añadió.

De esta manera Arley Méndez anuncia su retiro del levantamiento de pesas. Cabe destacar que recibió una sanción por parte de la Agencia Internacional de Control tras consumir cannabis.

El castigo implicó que no pudo disputar competencias internacionales entre el 29 de junio y el 28 de julio.