Cómo funciona el parche inteligente que ayuda a los adictos a controlar el estrés y los antojos

Un ensayo clínico mostró que el dispositivo reduce el consumo de alcohol y drogas hasta en un 64%.

Javiera Rivera

Cómo funciona el parche inteligente que ayuda a los adictos a controlar el estrés y los antojos

Un parche inteligente, diseñado para detectar y gestionar las respuestas físicas al estrés, está mostrando resultados prometedores en personas con adicciones.

La investigación, publicada en la revista JAMA Psychiatry, demostró que esta tecnología puede disminuir los antojos y reducir el riesgo de recaídas.

Cómo funciona este parche inteligente

El dispositivo registra variaciones en la frecuencia cardíaca y alerta al usuario cuando detecta signos de estrés o ansiedad.

En ese momento, entrega ejercicios de respiración guiada para recuperar el equilibrio emocional, lo que según expertos permite actuar antes de que los antojos se intensifiquen.

David Eddie, psicólogo clínico y autor principal del estudio, explicó que uno de los grandes desafíos en la recuperación temprana es la baja conciencia emocional.

“Las personas pueden experimentar altos niveles de estrés sin reconocerlo ni controlarlo de forma proactiva”, señaló.

Cómo se realizó el estudio

El ensayo clínico incluyó a 115 pacientes en su primer año de recuperación. La mitad recibió el parche como apoyo a su tratamiento, mientras que la otra continuó solo con la terapia tradicional.

Tras ocho semanas, el grupo que utilizó el dispositivo reportó un 64% menos de consumo de alcohol y drogas, además de presentar una disminución en emociones negativas y en la intensidad de los antojos.

