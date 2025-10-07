Científicos descubren que el cerebro de la mujer cambia físicamente durante la menstruación

Durante años, la ciencia se centró en cómo las hormonas del ciclo menstrual afectan el estado de ánimo o el rendimiento cognitivo.

Pero un nuevo estudio fue más allá: por primera vez, demostró que el cerebro cambia físicamente con las variaciones hormonales que ocurren a lo largo del ciclo.

La investigación, liderada por las neurocientíficas Elizabeth Rizor y Viktoriya Babenko, y publicada en Human Brain Mapping, siguió a 30 mujeres durante distintas fases de su menstruación y analizó sus cerebros mediante imágenes de resonancia magnética (MRI).

“Estos resultados son los primeros en mostrar cambios estructurales cerebrales a gran escala coincidiendo con los ritmos hormonales del ciclo menstrual”, escribieron las autoras en Human Brain Mapping.

Lo que encontraron los científicos

El equipo descubrió que tanto la materia gris como la materia blanca —los tejidos encargados de procesar y transmitir información en el cerebro— cambian de volumen a medida que fluctúan las hormonas.

Antes de la ovulación , cuando aumentan los niveles de estradiol y hormona luteinizante, el cerebro muestra una mayor conectividad entre regiones, lo que sugiere transferencia más rápida de información.

El incremento de la hormona foliculoestimulante (FSH) se asoció con un engrosamiento de la materia gris.

En la fase lútea, cuando sube la progesterona, se observó aumento del tejido cerebral y reducción del líquido cefalorraquídeo.

Estos cambios, según las investigadoras, podrían influir en la conducta, la cognición y el bienestar emocional, aunque aún se desconocen sus efectos exactos.

Por ello, la investigación propone que la interacción entre cerebro y hormonas no se limita a áreas aisladas, como el hipotálamo, sino que abarca todo el cerebro.