Petroprix abre su primera estación de servicio en Chile: ¿Qué tan barato es el precio de la bencina?

“Ahora va a comenzar el verdadero ahorro en combustible”, escribieron en sus redes sociales.

Javier Méndez

Tras una larga espera desde su anuncio, este jueves 2 de octubre Petroprix abrió su primera estación de servicio en Chile.

La empresa europea llegó con una promesa: ofrecer bencina más barata que los demás actores del rubro, con atención 24/7 y un sistema que es 100% autoservicio.

La bencinera se encuentra en el sector de Las Vizcachas, específicamente en Camino a San José de Maipo 6195.

Eso sí, durante este mismo mes de octubre también se inaugurará un punto de venta en Vicuña Mackenna 106, comuna de Providencia.

En cuanto a los precios, la gasolina de 95 octanos se encuentra a $1.199 por litro, mientras que el diésel cuesta $888 por litro. Son las únicas dos variedades disponibles.

En un ejercicio comparativo rápido, Petroprix parece cumplir con su premisa. En una concurrida estación rival, ubicada en la intersección de Av. Pedro de Valdivia con Eliodoro Yáñez, la de 93 está $1.248 por litro y la de 95 a $1.275. El diésel llega a los $992.

Más allá de las locaciones mencionas, el plan a corto plazo de la marca española incluye llegar a Peñaflor, a la región de Valparaíso y a la de O’Higgins.

Nuestro modelo ya ha transformado la experiencia de compra de combustible en Europa, y ahora queremos ser un aporte al mercado chileno”, aseguró Juan Carlos Santiago, cofundador de la compañía.

