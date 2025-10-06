;

ADN Hoy. Presidente del PC y acusación de Jara sobre “falta de fraternidad” dentro del partido: “Voy a respetar que hay un sentimiento”

En conversación con ADN Hoy, Lautaro Carmona expresó que “voy a registrarlo con mirada larga y madurez”.

ADN Hoy - Entrevista a Lautaro Carmona, presidente del PC

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó en diálogo con ADN Hoy los dichos de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien planteó que ha existido una “falta de fraternidad” sobre él.

“No quiero hacer un debate de una mirada respecto de otra, voy a respetar que hay un sentimiento”, dijo el timonel del PC.

En ese sentido, expresó que “yo tampoco voy a llegar más lejos de por qué se afirma eso. La vida va a ordenar y va a dejar las cosas de forma correcta”.

“Las reacciones mías están hablando por sí mismo”

Consultado si le sorprendieron estas declaraciones de Jeannette Jara, Carmona respondió: “Sí, pero las reacciones mías están hablando por sí mismas. No quiero que esto signifique que el capítulo de miradas, de sensibilidades y de subjetividades, por sobre los grandes temas de unidad y de avance, sea el centro del tema mediático”.

“Voy a registrarlo con mirada larga, madurez y pensando que lo que vale aquí es la gran causa”, añadió.

En eso, se le preguntó si habló con la candidata, a lo que el timonel del PC indicó que “sí, pero hay un implícito ahí, esto no es un tema de ponerse y preguntarse de precisiones (...). Yo quiero imaginarme que en los gestos y en la salud hay una consideración de convivencia positiva”.

