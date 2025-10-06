El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó en diálogo con ADN Hoy los dichos de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien planteó que ha existido una “falta de fraternidad” sobre él.

“No quiero hacer un debate de una mirada respecto de otra, voy a respetar que hay un sentimiento”, dijo el timonel del PC.

Agencia UNO | Jeannette Jara / VICTOR HUENANTE Ampliar

En ese sentido, expresó que “yo tampoco voy a llegar más lejos de por qué se afirma eso. La vida va a ordenar y va a dejar las cosas de forma correcta”.

“Las reacciones mías están hablando por sí mismo”

Consultado si le sorprendieron estas declaraciones de Jeannette Jara, Carmona respondió: “Sí, pero las reacciones mías están hablando por sí mismas. No quiero que esto signifique que el capítulo de miradas, de sensibilidades y de subjetividades, por sobre los grandes temas de unidad y de avance, sea el centro del tema mediático ”.

“Voy a registrarlo con mirada larga, madurez y pensando que lo que vale aquí es la gran causa”, añadió.