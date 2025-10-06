Muere Remo Girone, actor de “Contra lo imposible” y “El Justiciero”, a los 76 años

Durante el fin de semana se confirmó la muerte del actor italiano Remo Girone. Tenía 76 años de edad.

Según informó el periódico La Repubblica, el intérprete había sido diagnosticado con cáncer de vejiga, asunto que deterioró su estado de salud hasta su fallecimiento en horas del viernes.

Girone se desarrolló profesionalmente entre Europa y Estados Unidos. “Interpretó a muchos jefes de la mafia durante su carrera de cinco décadas”, recordó The Hollywood Reporter.

Parte de sus roles más recordados en occidente aparecen en películas como El Justiciero: Capítulo Final (2023), Contra Lo Imposible (2019) y Vivir de Noche (2016).

En Ford v Ferrari, título original de la cinta en inglés, Girone interpretó al fabricante de automóviles Enzo Ferrari.

También apareció brevemente en la serie Killing Eve y la cinta Voices from the Stone protagonizada por Emilia Clarke.

Volviendo a Italia, su nombres de asoció principalmente a la producción televisiva La Piovra, emitida entre 1987 y 2001. Ahí asumió el papel de Tano Cariddi.