;

Muere John Christopher Jones, actor de “Los Soprano” y “La ley y el orden”: sufría de Parkinson

El artista falleció en la ciudad de Nueva York. Tenía 77 años.

Javier Méndez

Muere John Christopher Jones, actor de “Los Soprano” y “La ley y el orden”: sufría de Parkinson

Esta semana se dio a conocer la muerte del actor John Christopher Jones, quien tenía una amplia carrera en los sets de grabación y, sobre todo, en los escenarios de Broadway. Tenía 77 años.

Según The Hollywood Reporter, el artista falleció el pasado lunes 15 de septiembre en la ciudad de Nueva York debido a complicaciones de Parkinson. La información fue confirmada por su amigo Jeff Baron y se masificó recién en las últimas horas.

Revisa también:

ADN

Jones sufría la enfermedad desde marzo de 2003, continúo actuando durante casi veinte años e incluso protagonizó un documental donde se mostraban sus desafíos tras el complejo diagnóstico (Me to Play,2004).

Su rostro apareció en ficciones televisivas como Los Soprano, Ed, La ley y el orden, New Amsterdam y Evil.

En tanto, en el cine, formó parte de cintas como Moonstruck, Awakenings, In & Out, The Hurrican y The Village.

“Nunca permitió que sus habilidades decrecientes amortiguaran su extraordinaria producción creativa y su entusiasmo inquebrantable por el teatro”, aseguró su esposa, MaryBeth Coudal, en una publicación en redes sociales.

Su pareja también contó que Jones estaba escribiendo un libro de memorias en el momento de su muerte.

ADN

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad