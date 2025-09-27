Muere John Christopher Jones, actor de “Los Soprano” y “La ley y el orden”: sufría de Parkinson

Esta semana se dio a conocer la muerte del actor John Christopher Jones, quien tenía una amplia carrera en los sets de grabación y, sobre todo, en los escenarios de Broadway. Tenía 77 años.

Según The Hollywood Reporter, el artista falleció el pasado lunes 15 de septiembre en la ciudad de Nueva York debido a complicaciones de Parkinson. La información fue confirmada por su amigo Jeff Baron y se masificó recién en las últimas horas.

Jones sufría la enfermedad desde marzo de 2003, continúo actuando durante casi veinte años e incluso protagonizó un documental donde se mostraban sus desafíos tras el complejo diagnóstico (Me to Play,2004).

Su rostro apareció en ficciones televisivas como Los Soprano, Ed, La ley y el orden, New Amsterdam y Evil.

En tanto, en el cine, formó parte de cintas como Moonstruck, Awakenings, In & Out, The Hurrican y The Village.

“Nunca permitió que sus habilidades decrecientes amortiguaran su extraordinaria producción creativa y su entusiasmo inquebrantable por el teatro”, aseguró su esposa, MaryBeth Coudal, en una publicación en redes sociales.

Su pareja también contó que Jones estaba escribiendo un libro de memorias en el momento de su muerte.