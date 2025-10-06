De Parral a ser campeón mundial en Japón: chileno se consagra monarca planetario en la IKF World Cup de karate / Cedida

El pasado domingo 5 de octubre se celebró el IKF World Cup en la ciudad de Tokio, un mundial de Karate en el que participaron 100 exponentes de un total de 14 países diferentes.

Entre los cientos de participantes destacó el chileno Franco Henríquez, quien se consagró campeón obteniendo la medalla de oro de su categoría de hasta los 17 años, tras vencer nada más y nada menos que en su última pelea a un representante local.

“Me sentí super emocionado, ya que tuve que competir contra un japonés, en su casa. Fue increíble poder dejar el nombre de mi país y ciudad en lo más alto del Karate Kyokushin” expresó en conversación con ADN TOP.

Sobre compartir el podio con su padre, Franco reconoció que “poder vivir esto con mi papá es el mayor orgullo y la alegría más grande que un hijo puede sentir”.

Además de Franco y Francisco Henríquez, el artista marcial Claudio Umanzor, también parralino, obtuvo el tercer puesto tanto en Kata Expertos como en Kumité.

Los tres fueron guiados por el Shihan Pedro Ruiz, funcionario del Liceo Bicentenario Pablo Neruda de la comuna de Parral, mismo establecimiento al que pertenece el ahora campeón mundial.

La próxima competencia que aparece en el calendario de Franco Henríquez es la Copa América de Karate, que se realizará en la capital de nuestro país desde el 12 de noviembre.