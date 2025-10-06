;

VIDEO. Lucas Assadi elige a su jugador favorito en el mundo y la respuesta encendió el debate en redes sociales

El futbolista de la Universidad de Chile sorprendió dejando de lado a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros cracks internacionales.

Lucas Assadi se ha convertido en uno de los mejores jugadores del fútbol chileno gracias a su espectacular campaña en Universidad de Chile, siendo figura tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana.

El “10” azul tuvo una redención total de la mano de Gustavo Álvarez, quien a principios de temporada no lo consideraba ni siquiera para el banco de los suplentes, y ahora es inamovible en su esquema.

En conversación con la cuenta de Instagram Adictos por el Fútbol, Assadi escogió a sus jugadores favoritos en una lista que incluía a Cole Palmer, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Lionel Messi y Alexis Sánchez, a quienes posteriormente comparaba uno por uno.

El cruce final fue entre Mbappé y Sánchez, donde el jugador azul eligió al chileno, a quien también prefirió por encima de Messi y Yamal, lo que generó gran controversia en los comentarios del video.

Cabe destacar que el “Niño Maravilla” es el ídolo de infancia de Assadi e incluso, cuando fue convocado por La Roja, compartió mucho con el tocopillano, a quien apuntan como uno de los responsables del renacimiento futbolístico de “Luquitas”.

