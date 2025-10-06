Romance prohibido en el módulo 55: despiden a asistente social tras ser sorprendida besándose con interno en el Penal Bío Bío / Create image

Una trabajadora social contratada por la empresa Sodexo fue desvinculada del penal Bío Bío luego de ser sorprendida besándose con un interno durante una entrevista programada. El hecho quedó al descubierto el viernes pasado, cuando un gendarme advirtió que una plancha de madera cubría la ventana de la oficina donde se realizaba la atención.

Según informó Radio Biobío, el episodio ocurrió en el módulo 55 y no sería un hecho aislado. Funcionarios ya habían detectado previamente la misma plancha en el lugar, lo que motivó un seguimiento que permitió acreditar una relación sentimental sostenida en el tiempo entre la trabajadora y el reo.

Aunque Gendarmería aún no emite un pronunciamiento oficial, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios manifestó su preocupación y pidió a la institución indagar este tipo de conductas, por considerar que “pueden poner en riesgo la seguridad de la unidad penal”.

El diputado Eric Aedo cuestionó la idoneidad del personal subcontratado y solicitó revisar las bases de la concesión. “En el marco del crimen organizado, estos contratos de empresas deben ser muy bien estudiados”, señaló, apuntando a fortalecer los filtros y la supervisión sobre proveedores privados.

Fuentes internas del recinto aseguraron que en menos de dos años tres profesionales habrían sido desvinculadas por relaciones impropias con reclusos. En uno de esos casos, un interno acusado de narcotráfico incluso habría obsequiado un automóvil a una de las funcionarias, lo que refuerza la alerta sobre posibles vulneraciones a los protocolos de seguridad y conflictos de interés dentro del penal.