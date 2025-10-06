;

Romance prohibido en el módulo 55: despiden a asistente social tras ser sorprendida besándose con interno en el Penal Bío Bío

Revisión de Gendarmería detectó ventana cubierta; ANFUP y un diputado piden indagar subcontratos de Sodexo y reforzar protocolos.

Mario Vergara

Romance prohibido en el módulo 55: despiden a asistente social tras ser sorprendida besándose con interno en el Penal Bío Bío

Romance prohibido en el módulo 55: despiden a asistente social tras ser sorprendida besándose con interno en el Penal Bío Bío / Create image

Una trabajadora social contratada por la empresa Sodexo fue desvinculada del penal Bío Bío luego de ser sorprendida besándose con un interno durante una entrevista programada. El hecho quedó al descubierto el viernes pasado, cuando un gendarme advirtió que una plancha de madera cubría la ventana de la oficina donde se realizaba la atención.

Según informó Radio Biobío, el episodio ocurrió en el módulo 55 y no sería un hecho aislado. Funcionarios ya habían detectado previamente la misma plancha en el lugar, lo que motivó un seguimiento que permitió acreditar una relación sentimental sostenida en el tiempo entre la trabajadora y el reo.

Aunque Gendarmería aún no emite un pronunciamiento oficial, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios manifestó su preocupación y pidió a la institución indagar este tipo de conductas, por considerar que “pueden poner en riesgo la seguridad de la unidad penal”.

Revisa también:

ADN

El diputado Eric Aedo cuestionó la idoneidad del personal subcontratado y solicitó revisar las bases de la concesión. “En el marco del crimen organizado, estos contratos de empresas deben ser muy bien estudiados”, señaló, apuntando a fortalecer los filtros y la supervisión sobre proveedores privados.

Fuentes internas del recinto aseguraron que en menos de dos años tres profesionales habrían sido desvinculadas por relaciones impropias con reclusos. En uno de esos casos, un interno acusado de narcotráfico incluso habría obsequiado un automóvil a una de las funcionarias, lo que refuerza la alerta sobre posibles vulneraciones a los protocolos de seguridad y conflictos de interés dentro del penal.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad