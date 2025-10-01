;

VIDEO. Iván Zamorano revela la vez que casi llega a Boca Juniors: “Mauricio Macri me puso un cheque en blanco”

Antes de fichar por el América de México, el que luego fuera presidente de Argentina le ofreció el mundo para traerlo a La Bombonera.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - FIFA

Iván Zamorano fue uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile, con pasos estelares por dos de los clubes más importantes del mundo, como lo son el Real Madrid y el Inter de Milán.

Precisamente, después de su etapa en el club italiano, “Bam-Bam” se dispuso a dejar Europa para recalar en el América de México, aunque el destino estuvo cerca de cruzarlo con Boca Juniors en ese mercado de fichajes.

“Yo ya tenía un acuerdo de palabra con el América. Y vino Boca, vino Macri, y me presentó el proyecto que tenía, y me dijo: ‘Iván, tú tienes las características para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca’“, reveló el delantero en una entrevista con DAZN España.

Revisa también:

ADN

Fiel a su estilo, el timonel “Xeneize” y posterior presidente de Argentina le ofreció el mundo para traerlo a La Bombonera.Me sacó un papel en blanco y me dijo: ‘ponle la cifra que tú quieras’. Pero yo tenía un preacuerdo con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa. Agradezco que un equipo tan grande como Boca me buscara”, afirmó la leyenda de Colo Colo.

Pero no fue solo Mauricio Macri quien lamentó que el “9” no llegara a los “Oro y Cielo”. “Me acuerdo que estaban Cruz Azul y Boca. Y venían todos los jugadores de Boca a hablarme y me decían: ‘¿Por qué no te quisiste venir con nosotros?’“, sentenció Zamorano.

@daznfutbol

El día que Iván Zamorano pudo fichar por Boca Juniors🔵🟡 🗣️"Todos sus jugadores venían a hablarme..." Disfruta de 'Show Me The Money', los martes en DAZN💸 #football #futbol #tiktokfootballacademy #tiktokdeportes #tiktokfootball

♬ sonido original - DAZN Fútbol - DAZN Fútbol

