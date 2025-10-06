;

Anuncian llegada de anticiclón a la RM: estos serán los días con calor extremo en Santiago

“Vuelven los 30 grados a los valles de la zona central”, señaló un experto en meteorología. Mira aquí el pronóstico del tiempo.

Javier Méndez

Anuncian llegada de anticiclón a la RM: estos serán los días con calor extremo en Santiago

Anuncian llegada de anticiclón a la RM: estos serán los días con calor extremo en Santiago / Mariya Borisova

Después de las lluvias del fin de semana, el pronóstico del tiempo anticipa un giro importante en las condiciones meteorológicas de Santiago y de la zona central en general.

El periodista Alejandro Sepúlveda, especialista en meteorología, adelantó la llegada de un “gran anticiclón” que funcionará como escudo para las precipitaciones.

Esas condiciones de estabilidad en el cielo se deberían mantener hasta este viernes 10 de octubre.

Según el experto, el calor volverá a la región Metropolitana con marcas elevadas, tal y como ocurrió la semana pasada.

“Miércoles y jueves vuelven los 30 grados a los valles de la zona central”, detalló Sepúlveda en uno de sus pronósticos más recientes.

“Solo hasta el viernes les puedo decir que no hay lluvia en Santiago”, sumó. “Ya el viernes comenzaría la humedad de la vaguada costera”, agregó.

“En la práctica, Santiago vivirá un ‘veranito’ primaveral, adelantando el ambiente estival más de un mes antes del inicio oficial del verano“, dijo la meteoróloga Laura Batista en Meteored. La misma voz señaló que las mañanas seguirán siendo frías.

Así estará el tiempo en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC):

DMC.

