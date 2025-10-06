;

Importante inmobiliaria chilena pide su quiebra: sus deudas superan los $38 mil millones

“La sociedad se vio enfrentada a una serie de eventos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a su voluntad”, explicaron en su presentación ante la justicia.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Cristobal Escobar

Una conocida empresa chilena está pasando por un complejo momento económico.

La inmobiliaria VDA Rancagua solicitó su liquidación voluntaria por pasivos que superan los $38 mil millones.

Según el Diario Financiero, el principal acreedor de la sociedad fundada en el año 2018 es el banco Scotiabank.

La firma fue constituida para desarrollar un proyecto de uso mixto, de viviendas y oficinas, bautizado como Edificio Plaza El Cobre.

Este último proyecto, de 19 pisos, se encuentra en el casco histórico de ciudad de Rancagua, región de O’Higgins y tiene un 99,5% de avance a la fecha.

Revisa también:

ADN

El proyecto fue diseñado con altos estándares de calidad y con una planificación financiera y técnica rigurosa, sustentada en estudios de mercado, análisis de costos y cronogramas de ejecución que permitían su desarrollo en condiciones normales”, señaló el abogado de la firma.

“Sin embargo, desde sus primeras etapas, la sociedad se vio enfrentada a una serie de eventos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a su voluntad”, añadió en su presentación ante la justicia.

Se detalló que al principio la obra fue adjudicada a Constructora e Inmobiliaria Rapel, tras el estallido social y la pandemia, y esta fue sometida a una liquidación concursal.

Esa última situación había afectado fuertemente a la planificación original e hizo que los trabajos se adjudicaran a Viconsa Ltda.

Durante dos años, la empresa avanzó en la ejecución del proyecto, pero en febrero de 2023 también abandonó las obras, señalando una mala situación financiera. Ahí, directores y accionistas de la inmobiliaria asumieron la ejecución de la obra con recursos adicionales.

“Gracias a esta intervención, se logró un avance físico del 99,5%, lo que demuestra el compromiso y la seriedad con que se abordó la situación”, detalla el texto. Pese a todo, se generó un “sobrecosto estructural” que comprometió la liquidez de la empresa.

ADN

