Trump desafía a la justicia y ordena el envío de tropas de la Guardia Nacional a Illinois

La medida se toma en un contexto de alta tensión política y luego de que tribunales detuvieran despliegues parecidos en otros estados.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES REFRENCIAL

GETTY IMAGES REFRENCIAL / The Washington Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este sábado el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Illinois, pese a la creciente oposición judicial a este tipo de medidas.

La decisión llega en medio de un clima político tenso y tras varios fallos que han frenado operaciones similares en otros estados.

GETTY IMAGES REFRENCIAL / The Washington Post

Mientras el gobernador demócrata J.B. Pritzker rechazó la presencia de tropas federales, una jueza federal en Oregón bloqueó casi simultáneamente otro despliegue ordenado por Trump en Portland, señalando que la medida podría violar la Décima Enmienda de la Constitución, que protege la soberanía de los estados.

La magistrada Karin Immergut advirtió que la movilización de soldados en tareas policiales “difumina la línea entre el poder civil y el militar” y representa un riesgo para la democracia estadounidense.

ADN

A pesar de estos reveses, Trump mantiene su postura de enviar tropas a las principales ciudades gobernadas por demócratas bajo el argumento de combatir la delincuencia. “El presidente no va a mirar hacia otro lado mientras la criminalidad se apodera de las calles”, afirmó una portavoz de la Casa Blanca.

Según el mandatario, los 300 guardias nacionales desplegados en Illinois protegerán instalaciones federales y agentes de inmigración en Chicago, donde las redadas del ICE han generado intensas protestas.

El gobernador Pritzker calificó la decisión como “un acto inconstitucional y antiestadounidense”, acusando al Gobierno federal de interferir en la autoridad estatal, indicó El País.

En tanto, la justicia estadounidense continúa revisando la legalidad de estas movilizaciones, que ya han sido cuestionadas por su posible violación de la ley Posse Comitatus, la cual prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiales internas.

