VIDEOS. Noche de terror en Estados Unidos: tiroteo masivo en Alabama deja dos muertos y 14 heridos tras partido universitario

La Policía de Montgomery informó que los disparos estallaron alrededor de las 23:30, cuando la multitud abandonaba el partido de fútbol entre Tuskegee y Morehouse College.

Nelson Quiroz

Una noche de celebración en Alabama, Estados Unidos, terminó en tragedia luego de un tiroteo masivo que dejó al menos dos personas muertas y 14 heridas, incluyendo a dos niños, uno de ellos en estado crítico.

Según informó la Policía de Montgomery, los disparos comenzaron cerca de las 23:30 horas, justo cuando las multitudes salían tras el partido de fútbol americano entre la Universidad de Tuskegee y Morehouse College.

Lo que inició como una pelea entre dos grupos rivales escaló rápidamente a un intercambio de disparos en medio de las calles repletas de espectadores.

Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer, mientras que los niños afectados fueron alcanzados por balas perdidas, con uno de ellos luchando por su vida en el hospital. Hasta la mañana del domingo, 12 de los heridos permanecían internados recibiendo atención médica.

Las autoridades confirmaron que aún no se han realizado detenciones y que la investigación continúa para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La Policía instó a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

