Una noche de celebración en Alabama, Estados Unidos, terminó en tragedia luego de un tiroteo masivo que dejó al menos dos personas muertas y 14 heridas, incluyendo a dos niños, uno de ellos en estado crítico.

Según informó la Policía de Montgomery, los disparos comenzaron cerca de las 23:30 horas, justo cuando las multitudes salían tras el partido de fútbol americano entre la Universidad de Tuskegee y Morehouse College.

Lo que inició como una pelea entre dos grupos rivales escaló rápidamente a un intercambio de disparos en medio de las calles repletas de espectadores.

🚨 BREAKING: Montgomery, Alabama Shooting



Late Saturday night, downtown Montgomery turned into chaos when gunfire erupted near Bibb & Commerce Streets.



📌 14 people shot

📌 2 confirmed dead (including an adult woman)

📌 2 juveniles injured — one fighting for their life

📌 3… pic.twitter.com/kGIkilSiNO — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) October 5, 2025

Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer, mientras que los niños afectados fueron alcanzados por balas perdidas, con uno de ellos luchando por su vida en el hospital. Hasta la mañana del domingo, 12 de los heridos permanecían internados recibiendo atención médica.

Las autoridades confirmaron que aún no se han realizado detenciones y que la investigación continúa para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La Policía instó a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la investigación.