Festejos desmedidos para nada: Nigeria toma el último cupo entre los mejores terceros y elimina a Egipto del Mundial Sub 20 / ALEX BELTRÁN/AGENCIAUNO

Este domingo se cerró la disputa del grupo F, la última zona que faltaba por cerrar en el Mundial Sub 20.

Por una parte, Colombia se consolidó como el líder de la zona al llegar a cinco puntos y tener mejor diferencia en las tarjetas amarillas respecto de Noruega.

Los cafetaleros tuvieron un marcado ritmo de juego en el Fiscal de Talca y tuvieron premio al minuto 51 con el tanto de Kener González.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Kener González definió al segundo palo para abrir el marcador contra Nigeria.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2E6XEn2IyH — DSPORTS (@DSports) October 6, 2025

Sin embargo, mediante lanzamiento penal, Daniel Bameyi consiguió el 1-1 para las “Águilas Verdes”.

En Rancagua, Noruega tuvo la chance de imponerse en el grupo, pero no pudo superar a Arabia Saudita.

Niklas Fugelstad abrió la cuenta para los europeos al minuto 46, pero Talal Haji igualó en favor de los asiáticos.

¡ASISTENCIA DEL ARQUERO PARA EL GOL DE NORUEGA!



Pelotazo largo de Østraat para Fuglestad que marcó el 1-0 contra Arabia Saudita.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/ixWfTAn165 — DSPORTS (@DSports) October 6, 2025

Para peor, Rasmus Holten tuvo la chance del desequilibrio para Noruega, pero no tuvo mejor idea que picar un penal de tan mala forma que terminó elevando el balón sobre el horizontal a los 73 minutos.

¡PICÓ LA PELOTA Y ERRÓ EL PENAL!



Rasmus Holten tuvo la chance de poner a Noruega en ventaja, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/3QlrOV7WJO — DSPORTS (@DSports) October 6, 2025

Así las cosas, Colombia y Noruega se quedaron con los cupos directos, cada uno con 5 puntos, mientras que Nigeria quedó entre los mejores cuatro con sus 4 unidades.

Con ello, Egipto, pese a su desatada celebración sobre Chile el pasado viernes, no pudo entrar entre los cuatro mejores terceros y terminó eliminado del Mundial Sub 20.