VIDEO. Cristian Garín suma su tercer titulo del año al consagrarse campeón del Challenger 75 de Antofagasta

El tenista chileno escaló en el ranking ATP y se acerca al Top 100 luego de ganar en el norte.

José Campillay

Cristian Garín suma su tercer titulo del año al consagrarse campeón del Challenger 75 de Antofagasta

Cristian Garín (125° ATP) vuelve a sonreír luego de consagrarse campeón del Challenger 75 de Antofagasta, levantando así su tercer trofeo de este estilo en la temporada.

El chileno derrotó al argentino Facundo Díaz Acosta (265°), quien en su momento se posicionó como Top 50 y que regresaba a la competencia tras una prolongada lesión.

El duelo no comenzó de la mejor manera, ya que el trasandino supo imponer su ritmo desde el inicio y se quedó con el primer set por un claro 6/2, aprovechando dos quiebres de servicio.

Sin embargo, ‘Gago’ reaccionó con solidez en el segundo parcial: quebró temprano, tomó confianza y cerró 6/3 para igualar las acciones.

En el decisivo tercer set, el ex 17 del mundo mostró su jerarquía, manejó los momentos clave y selló la victoria con otro 6/3 tras poco más de dos horas de partido.

Con este triunfo, Cristian Garín se ubica en el puesto 107° del ranking en vivo, desplazando a Nicolás Jarry (108°) como la segunda mejor raqueta nacional del momento.

El título en Antofagasta le permite a Cristian acercarse al cuadro final del Abierto de Australia, sumando confianza y perfilándose para nuevos desafíos cerca del Top 100.

