Cristian Garín suma su tercer titulo del año al consagrarse campeón del Challenger 75 de Antofagasta

Cristian Garín (125° ATP) vuelve a sonreír luego de consagrarse campeón del Challenger 75 de Antofagasta, levantando así su tercer trofeo de este estilo en la temporada.

El chileno derrotó al argentino Facundo Díaz Acosta (265°), quien en su momento se posicionó como Top 50 y que regresaba a la competencia tras una prolongada lesión.

El duelo no comenzó de la mejor manera, ya que el trasandino supo imponer su ritmo desde el inicio y se quedó con el primer set por un claro 6/2, aprovechando dos quiebres de servicio.

Sin embargo, ‘Gago’ reaccionó con solidez en el segundo parcial: quebró temprano, tomó confianza y cerró 6/3 para igualar las acciones.

En el decisivo tercer set, el ex 17 del mundo mostró su jerarquía, manejó los momentos clave y selló la victoria con otro 6/3 tras poco más de dos horas de partido.

Con este triunfo, Cristian Garín se ubica en el puesto 107° del ranking en vivo, desplazando a Nicolás Jarry (108°) como la segunda mejor raqueta nacional del momento.

El título en Antofagasta le permite a Cristian acercarse al cuadro final del Abierto de Australia, sumando confianza y perfilándose para nuevos desafíos cerca del Top 100.