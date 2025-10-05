;

Manchester City le ganó con lo justo al Brentford y sigue luchando en los puestos de avanzada en la Premier League

Los ‘Cityzens’ se reencontraron con la victoria pero siguen sin convencer por completo.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Steven Paston - PA Images

La Premier League, una de las mejores ligas de fútbol a nivel mundial, continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Cerrando la séptima fecha del torneo y el Brentford recibió al Manchester City en un cruce entre dos clubes que luchan en polos opuestos de la tabla.

Los ‘Cityzens’ respondieron al favoritismo y se quedaron con la victoria por un marcador de 1-0 ante ‘Las abejas’. De todas formas, no estuvo exento de complicaciones y siguen sin convencer del todo.

Revisa también:

ADN

El único gol del partido llegó a los 9 minutos, en los pies de Erling Haaland, quien luchó y ganó la posesión tras un pase largo de Josko Gvardiol que le permitió entrar al área y definir con un zurdazo al primer palo que sorprendió al arquero.

Con este resultado, el Manchester City quedó quinto en la Premier con 13 puntos, mientras que el Brentford quedó 16º con 7 unidades.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad