Manchester City le ganó con lo justo al Brentford y sigue luchando en los puestos de avanzada en la Premier League

La Premier League, una de las mejores ligas de fútbol a nivel mundial, continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Cerrando la séptima fecha del torneo y el Brentford recibió al Manchester City en un cruce entre dos clubes que luchan en polos opuestos de la tabla.

Los ‘Cityzens’ respondieron al favoritismo y se quedaron con la victoria por un marcador de 1-0 ante ‘Las abejas’. De todas formas, no estuvo exento de complicaciones y siguen sin convencer del todo.

El único gol del partido llegó a los 9 minutos, en los pies de Erling Haaland, quien luchó y ganó la posesión tras un pase largo de Josko Gvardiol que le permitió entrar al área y definir con un zurdazo al primer palo que sorprendió al arquero.

Con este resultado, el Manchester City quedó quinto en la Premier con 13 puntos, mientras que el Brentford quedó 16º con 7 unidades.