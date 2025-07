Millonaria pensión: Filtran el impactante monto que Marité Matus recibía mensualmente de Arturo Vidal

Se distanciaron por temas económicos. Marité Matus confirmó su quiebre con Camilo Huerta, asegurando que no había vuelta atrás y deslizando que se debería a diferencias de dinero.

“Elijan bien. Cuiden sus negocios y dinero. Elegir mal te puede costar todo y más”, fue lo que expresó la ex de Arturo Vidal en una publicación, para luego conversar con Paula Escobar y contarle que se había cansado de mantener al chico Yingo.

Un hecho que fue analizado en el Qué te lo Digo, donde el conductor Sergio Rojas aseguró que “yo siempre lo dije, obviamente iba a pesar lo económico, imagínate iban a una parte y Camilo sacaba su tarjeta del ‘patito’ (BancoEstado) y ella sacaba una platinium... me desmayo, me muero y me vuelvo a desmayar".

Y agregó “imagina vas a un restaurant y la cuenta sale $600 mil, que quizás es la plata que él gana mensualmente, y Marité dice ‘no te preocupes gordo, Arturo paga’, obviamente eso va contaminando cualquier relación”.

La cifra que recibía Marité del King

Junto a esto, el periodista filtró cuánto sería el monto que Matus recibía habitualmente de parte de su exmarido.

Y señaló que eran alrededor de 50 millones de pesos mensuales, para cubrir sus gastos y los de sus hijos.

Una cantidad que, eso sí, habría sido modificada hace algunos años, ya que según la periodista Paula Escobar “tengo entendido que con Marité Matus llegaron a una mediación, porque Arturo hizo una demanda para bajar aquello”.