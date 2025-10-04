Irán ejecuta a seis acusados de integrar red separatista vinculada a Israel

Santiago

Irán anunció este sábado la ejecución de seis personas acusadas de pertenecer a una “red terrorista separatista vinculada con Israel”, presuntamente responsable de atentados en la provincia de Juzestán, región estratégica por su producción petrolera.

Las autoridades no revelaron sus identidades, pero aseguraron que participaron en ataques armados y colocación de explosivos en la zona.

Según el poder judicial iraní, los condenados estaban implicados en el asesinato de cuatro agentes de seguridad, dos policías y dos miembros de la fuerza paramilitar Basij, durante los años 2018 y 2019. Los cargos formaron parte de un proceso en el que se les atribuyó la planificación y ejecución de múltiples acciones violentas.

En paralelo, Teherán también informó la ejecución de Saman Mohammadi, condenado por “moharebeh” o “guerra contra Dios”.

El hombre fue acusado de pertenecer a grupos considerados terroristas y “takfiri” por el régimen, y de haber participado en el asesinato en 2009 de un clérigo sunita progubernamental en la ciudad de Sanandaj, además de otros delitos como secuestros y robos.

Irán mantiene una de las tasas más altas de ejecuciones en el mundo y suele vincular a los grupos separatistas y opositores con Israel, su principal enemigo en la región.