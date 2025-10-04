El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Argentina ratificó su condición de favorita en el Mundial Sub 20 al vencer 1-0 a Italia en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, cerrando el Grupo D con tres triunfos en igual número de presentaciones.

El equipo de Diego Placente mostró solidez ante un rival exigente y encontró la victoria gracias al ingreso desde la banca de lateral de Boca Juniors, Dylan Gorosito, autor del único tanto del encuentro.

En el complemento, el cuadro argentino mantuvo el control y encontró el desnivel al minuto 74, tras una jugada individual de Gorosito que definió con clase.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



Dylan Gorosito sorprendió a todos, metió un caño y definió ante el arquero italiano para el 1-0 de la Albiceleste. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/gQfK0g9zrI — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 5, 2025

“Difícil, pero nada. Estoy muy contento por el gol y por el grupo que se jugó todo”, dijo el defensor en zona mixta tras la gran anotación y el triunfo.

El jugador también valoró el desempeño colectivo durante la fase de grupos: “Nos costó mucho, pero este grupo está muy fuerte, muy unido, estamos muy contentos”.

Al ser consultado por si se sienten favoritos para llevarse el torneo, el lateral dijo claro: “Si”. “Somos un equipo muy pero muy unido, muy fuerte, eso eso yo creo que es lo más importante”, dijo para complementar su respuesta.

Con el triunfo, Argentina terminó como líder invicto con nueve puntos, escoltada por Italia con cuatro. La Albiceleste avanzó a los octavos de final reafirmando su etiqueta de candidata al título.