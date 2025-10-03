;

Pronóstico de lluvia en Santiago: cuánto caerá y qué zonas se verán más afectadas

De acuerdo a los expertos, este episodio no corresponde a un sistema frontal típico.

Javiera Rivera

Este fin de semana se esperan precipitaciones en varios sectores de la región Metropolitana, incluyendo la precordillera, el sector oriente y el centro de Santiago,

según informó Iván Torres en 24 Horas Tu Mañana, las lluvias llegarán durante la tarde del sábado 4 a localidades como San José de Maipo, Buin y Paine, extendiéndose hacia el sector oriente al final del día.

En el centro de Santiago, se espera que el fenómeno ocurra principalmente durante la madrugada y la mañana del domingo 5, finalizando alrededor del mediodía.

El meteorólogo señaló que en el centro de Santiago las lluvias serán leves, con acumulaciones que no superarían los 5 milímetros.

En contraste, en la precordillera y el sector oriente, la precipitación podría alcanzar entre 10 y 18 milímetros a lo largo del evento, siendo estas las zonas con mayor impacto.

Torres aclaró que este episodio no corresponde a un sistema frontal típico, sino a lluvias localizadas que afectarán con mayor intensidad algunos sectores de la capital.

Recomendaciones para los santiaguinos

Se aconseja tomar precauciones en las zonas más afectadas, especialmente en sectores de la precordillera y oriente, por posibles acumulaciones de agua y tránsito complicado durante el sábado por la tarde y la madrugada del domingo.

