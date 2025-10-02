La IA pública: este es el nuevo riesgo de fuga masiva de datos en empresas

El auge de la inteligencia artificial generativa como herramienta de productividad también está generando un frente de riesgo crítico para las empresas.

Según Kaspersky, el uso indiscriminado de estas plataformas por parte de empleados, que introducen bases de datos, informes internos o documentos oficiales, puede derivar en filtraciones masivas de información confidencial.

Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para las Américas, explicó que la amenaza no radica en la tecnología en sí, sino en el uso poco consciente que se hace de ella.

“Estamos viendo cómo se comparte información sensible en plataformas públicas de IA, sin considerar que estas no garantizan ni la privacidad ni la protección de los datos”, advirtió.

La exposición es doble, por un lado, la posible indexación de los chats en buscadores; y por otro, la utilización de esos datos por cibercriminales.

El escenario se agrava si se considera que los equipos de seguridad ya enfrentan una presión constante frente a los más de 467 mil objetos maliciosos que se detectan a diario.

Ahora deben además proteger la infraestructura de una amenaza interna, los propios empleados, que en busca de eficiencia, terminan abriendo brechas críticas en la seguridad corporativa.

Para mitigar los riesgos, Kaspersky recomienda un enfoque integral que incluya capacitación en ciberseguridad, modelado de amenazas, validación periódica de sistemas y cumplimiento de estándares internacionales.