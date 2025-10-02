Nuevos descuelgues en candidatura de Matthei en Arica: senador UDI respaldó a Kaiser y gobernador a RN a Kast

La candidatura presidencial de Evelyn Matthei continúa enfrentando descuelgues dentro de la derecha. Esta mañana, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), sorprendió al anunciar su respaldo al republicano José Antonio Kast en un acto realizado en la cima del Morro, pese a que hace apenas un mes se había reunido con la abanderada de la UDI en la frontera con Perú.

En paralelo, otro golpe vino desde el propio partido de la exalcaldesa. El senador UDI por la región, José Durana, entregó su apoyo al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se encuentra desplegado en Arica.

Durante un desayuno con adherentes, el parlamentario justificó su decisión señalando que “como único candidato representante del sector de la centroderecha y porque definitivamente creo que represento íntegramente los principios y valores que levanta Johannes Kaiser”.

“Obviamente por eso mi eslogan ha sido ‘el único senador de derecha’, porque siempre he votado de acuerdo con principios y con las necesidades que fundamentalmente tiene Arica y Parinacota”, expuso.

La visita de Kaiser a la región incluyó un encuentro con dirigentes y locatarios del principal mercado de Arica, el Aso Agro, donde presentó sus propuestas enfocadas en fortalecer la conectividad, potenciar la agricultura local y reforzar la seguridad en la frontera. Sus planteamientos fueron bien recibidos por los presentes, según indicaron sus organizadores.

El candidato libertario cerrará su jornada con un acto oficial programado para las 19:00 horas en la ex Aduana de Arica, en un evento abierto a la comunidad.

En tanto, la tarde de este jueves, se informó que el Tribunal Supremo de RN suspendió la militancia del gobernador Paco tras apoyar a José Antonio Kast.