Incendio en Costanera Center: Cenco Mall abre investigación y confirman cómo funcionará el centro comercial

El siniestro se desató en la tienda Skechers y dejó inutilizado el tercer nivel del recinto.

Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes obligó al cierre total del Costanera Center en Providencia, afectando a miles de trabajadores y clientes.

Según informó Cenco Malls, la emergencia comenzó a las 05:25 horas en el tercer nivel del recinto, en un local de Skechers, tras detectarse humo proveniente de una pantalla LED corporativa de gran tamaño.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad internos y los sistemas automáticos de extinción, sumándose luego 12 compañías de Bomberos de Santiago, que lograron controlar rápidamente el siniestro.

Aunque no se reportaron daños en locales contiguos ni personas lesionadas, se evacuó preventivamente a unas 500 personas y se retrasó el ingreso de más de 7.000 trabajadores.

Cenco Malls confirmó que, por precaución, se cortó el suministro eléctrico en la zona afectada y que el tercer piso permanecerá cerrado mientras se realizan peritajes para determinar las causas del fuego y revisar posibles filtraciones de agua derivadas de las labores de extinción.

¿Cómo funcionará Costanera Center?

Cenco Malls informó que el mall Cenco Costanera reabrió sus puertas al público este viernes, con excepción del nivel 3, donde se encuentra la zona afectada por un incidente ocurrido en la madrugada.

La reapertura se realizó de forma controlada, con la autorización de la Comandancia de Bomberos y el apoyo de Carabineros en la coordinación del tránsito y accesos.

Además, equipos especialistas de Cenco verificaron las condiciones de seguridad, incluyendo sistemas de energía, y se mantiene un ingreso regulado por accesos seguros.

