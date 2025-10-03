Este viernes, a la par de la disputa del Mundial Sub 20 en Chile, volvió el fútbol en la Primera B, que comienza a afrontar su recta final.

En el Estadio Ester Roa, Deportes Concepción consiguió un agónico triunfo ante Deportes Magallanes y se mete de lleno en la pelea por el ascenso directo.

El “León de Collao” no tardó en ponerse en ventaja y lo hizo gracias a un gran remate cruzado de Josué Ovalle a los 7 minutos, quien probó desde afuera del área para batir a Mathias Bernatene.

Don Josué Ovalle 1x0. 💜🦁.

La “Academia” tuvo que esperar hasta el inicio de la segunda parte para conseguir la igualdad. El encargado de poner el 1-1 fue Manuel Vicuña, a los 58 minutos, con una potente volea.

🥁🔵⚪ ¡GOLAZO!



Manuel Vicuña gatilló y puso el empate de Magallanes ante Deportes Concepción, por la Fecha 26 de la #LigaDeAscensoCaixun 2025, en este #MatchdayViernes.



Manuel Vicuña gatilló y puso el empate de Magallanes ante Deportes Concepción, por la Fecha 26 de la #LigaDeAscensoCaixun 2025, en este #MatchdayViernes.

Cuando parecía que todo terminaba en empate, el “Conce” consiguió la victoria con un agónico gol de Carlos Escobar en el séptimo minuto de descuento, poniendo el 2-1 final.

Con esta victoria, Deportes Concepción alcanzó la quinta posición con 38 puntos y se pone a solo 5 de la cima, mientras que Magallanes se quedó en el decimoprimer puesto con 29.