VIDEOS. Deportes Concepción vence con drama a Magallanes y se ilusiona con el ascenso directo en la Primera B

El “León de Collao” se puso a solo 5 puntos del líder.

Este viernes, a la par de la disputa del Mundial Sub 20 en Chile, volvió el fútbol en la Primera B, que comienza a afrontar su recta final.

En el Estadio Ester Roa, Deportes Concepción consiguió un agónico triunfo ante Deportes Magallanes y se mete de lleno en la pelea por el ascenso directo.

El “León de Collao” no tardó en ponerse en ventaja y lo hizo gracias a un gran remate cruzado de Josué Ovalle a los 7 minutos, quien probó desde afuera del área para batir a Mathias Bernatene.

La “Academia” tuvo que esperar hasta el inicio de la segunda parte para conseguir la igualdad. El encargado de poner el 1-1 fue Manuel Vicuña, a los 58 minutos, con una potente volea.

Cuando parecía que todo terminaba en empate, el “Conce” consiguió la victoria con un agónico gol de Carlos Escobar en el séptimo minuto de descuento, poniendo el 2-1 final.

Con esta victoria, Deportes Concepción alcanzó la quinta posición con 38 puntos y se pone a solo 5 de la cima, mientras que Magallanes se quedó en el decimoprimer puesto con 29.

